«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن الأخطاء الشائعة في تنسيق الجامعات

ردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على عدد من الاستفسارات حول تنسيق الجامعات 2023، لمختلف الشهادات سواء الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، والإجابة عن الأخطاء الشائعة في تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2023

وتستعرض «الوطن» أبرز النقاط والإجابات عن استفسارات الطلاب المختلفة، وفقاً لضوابط وقواعد الأعلى للجامعات:

الخطأ: هل يحق لطلاب الدور الثاني في الثانوية العامة، أداء اختبارات القدرات وانتظارهم حتى ظهور نتيجة الدور الثاني؟

الصحيح: يجب على جميع طلاب الثانوية العامة ومنهم طلاب الدور الثاني، الراغبون في الالتحاق بإحدى الكليات التي تتطلب أداء امتحانات القدرات، التسجيل بتلك الامتحانات على موقع التنسيق الإلكتروني من 15 يوليو حتى 3 أغسطس المقبل.

الخطأ: عدم حفظ الرغبات قبل غلق الموقع.

الصحيح: يجب الانتباه والضغط على علامة الحفظ قبل غلق الموقع الإلكتروني للتنسيق.

الخطأ: اختيار الطالب لكلية، ولا يمكنه التحويل منها.

الصحيح: عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للتنسيق، يتم فتح باب مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتُعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة وهي 10%، وفقًا للطاقة الاستعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون في إطار المنطقة الجعرافية «أ»، ويكون التحويل لمرة واحدة فقط.

الخطأ: وجود فترات محددة خلال أيام تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

الصحيح: يستطيع الطالب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على مدار الـ24 ساعة من خلال حاسوبه الشخصي، ويمكنه التسجيل أيضًا من خلال معامل الجامعات الحكومية التي تعمل خلال فترة مراحل التنسيق.

تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني

الخطأ: اقتصار تسجيل الرغبات على عدد محدد من الرغبات دون استكمال قائمة الرغبات كاملة.

الصحيح: يجب على الطالب استكمال الرغبات المُتاحة له على الموقع الإلكتروني للتنسيق بشكل كامل، ويبلغ عددها 75 رغبة.

الخطأ: تسجيل الطالب للرغبات بشكل عشوائي دون مراعاة ترتيبها عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الصحيح: يجب على الطالب مراعاة ترتيب الرغبات المتاحة له على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وضرورة التأني في اختيارها.

الخطأ: صعوبة طباعة رغبات الطالب.

الصحيح: يجب على الطالب استخدام أمر (حفظ باسم أو save as) لحفظ رغباته التي أدخلها على الموقع، ويستطيع الطالب طباعة هذه الرغبات، والحصول على إيصال برقم محدد، مدون به تاريخ وساعة التقديم، كما يستطيع الاحتفاظ بنسخة من رغباته على الحاسب الشخصي الخاص به؛ حتى يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة.

الخطأ: صعوبة تعديل الرغبات بموقع التنسيق.

الصحيح: يستطيع الطالب تعديل رغباته عدة مرات خلال المدة الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل أجراه على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل.

الخطأ: تسرع الطالب في تسجيل الرغبات لاعتقاده أن التنسيق يتم بأولوية التقديم، وليس وفقًا للمجموع.

الصحيح: يجب على الطالب عدم التسرع والتعجل في اختيار رغباته، وتحري الدقة في اختيار الرغبات المناسبة لقدراته، وعلى الطالب أن يدرك أن القبول يتم وفقًا لمجموع الثانوية العامة، وليس بأولوية التقديم.

الخطأ: أحقية الطالب في إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق، وانتهاء مرحلة التحويل.

الصحيح: لا يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، وانتهاء مرحلة التحويلات «تقليل الاغتراب»، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

الخطأ : توجه الطالب لمكتب التنسيق الرئيسي لمعرفة الكلية المرشح لها.

الصحيح: يجب على الطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة التنسيق؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح.

الخطأ: تغيير الطالب محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي.

الصحيح: لا يُعتد بمحل الإقامة الجديد، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة.

الخطأ: قبول جميع الطلاب الراغبين في التحويل خلال فترة تقليل الاغتراب

تحويلات تقليل الاغتراب

الصحيح: عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتُعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المُراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، ولا يوجد تحويل ثلاثي، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة بنفس القواعد، ونفس النسبة المقررة للتحويل (10%).

الخطأ: اختيار الطالب الكليات دون الالتزام بالنطاق الجغرافي.

الصحيح: يقوم الموقع بترتيب الرغبات (أ/ب/ج) وفي حالة قيام الطالب بتعديلها، فإن الموقع يخبره بأنه أخطأ في التوزيع الجغرافي، ولا يعتد بما سجله من رغبات، حيث يتم توزيع الطلاب وفقًا لجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات المُمكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

الخطأ: رغبة الطالب في تغيير الكلية المحول إليها في مرحلة تقليل الاغتراب

الصحيح:لا يحق للطالب تغيير الكلية التي تم تحويله إليها خلال مرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب)؛ لأن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، وذلك في ضوء القواعد والنسبة المقررة، ولا يوجد تحويل ثلاثي.

الخطأ: أحقية طالب العام الماضي (2022) في التقديم لتنسيق العام الحالي 2023

الصحيح: لا يحق للطالب الذي لم يلتحق بتنسيق العام الماضي 2022 دخول التنسيق الإلكتروني للعام الحالي 2023؛ لأن البرنامج معد لطلاب الثانوية العامة الحديثة فقط ولا يقبل تسجيل طلاب السنوات السابقة.

الخطأ: إمكانية تحويل الطالب من خلال الكليات مباشرة.

الصحيح: لا يستطيع الطالب التحويل من خلال الكليات، وإنما التحويل يكون لمرة واحدة فقط، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في فترة (تقليل الاغتراب) وفقًا للقواعد والنسبة المقررة، ولا يوجد تحويل ثلاثي.

الخطأ: إمكانية التخلف عن مواعيد التقديم للمرحلة.

الصحيح: يجب على الطالب الالتزام بالمواعيد المقررة للتقديم لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وعدم التخلف عنها.

الخطأ: اختيار كلية لم يؤد الطالب اختبار القدرات الخاص بها.

الصحيح: يجب على الطالب أداء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها أداء هذه الاختبارات، وعليه أداء تلك الاختبارات في المواعيد المُحددة لها.

الخطأ: نسيان الطالب حفظ الرغبات قبل غلق الموقع.

الصحيح: يجب على الطالب عدم نسيان حفظ الرغبات قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني، وعليه الانتباه والضغط على علامة الحفظ.