انتداب المعمل الجنائي لفحص آثار حريق التهم سيارة ملاكي بكرداسة

انتدبت النيابة العامة في شمال الجيزة رجال المعمل الجنائي، لفحص آثار حريق نشب في سيارة سيارة ملاكي أعلى دائري القوس الغربي بكرداسة، وطلبت تقريرا وافيا عن سبب الحريق، وحصرا لخسائره، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الحريق وملابساته واستدعاء مالك السيارة لسماع أقواله حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

حريق سيارة في كرداسة

ترجع أحداث الواقعة عندما انتقل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى موقع حادث اشتعال سيارة سيارة ملاكي أعلى دائري القوس الغربي اتجاه المرج بعد نزلة المعتمدية بكرداسة، لإجراء معاينة وكشف ملابسات اندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل سيارة وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الأشياء المجاورة للسيارة وتمت السيطرة على الحريق وتم إتخاذ الإجراءات الإجراءات الإجراءات حيال الواقعة.

حريق شب بأسانسير الدقي

وفي السياق نفسه انتدبت النيابة العامة، رجال المعمل الجنائي، لفحص آثار حريق شب بأسانسير باحد عقارات الدقي بالجيزة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.