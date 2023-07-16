إصابة شخصين في حريق سيارة نقل ثقيل بالفيوم

أُصيب شخصان بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم وبعض الحروق، وذلك إثر اشتعال النيران في سيارة نقل «تريلا بمقطورة» كانا يستقلانها على الطريق الإقليمي بدائرة محافظة الفيوم، حيث فوجئا باشتعال النيران فجأة فأصيب أحدهما بحروق بينما أصيب الآخر بكسور أثناء محاولته الهرب خارج السيارة قبل أن تلتهمه النيران.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الإطفاء إلى مكان الحادث على الفور، لإتخاذ اللازم.

بلاغ باشتعال النيران بسيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا باشتعال النيران في سيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الفيوم، ووجود مصابين

إصابة شخصين بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة شخصين، في حادث اشتعال النيران في سيارة نقل تريلا بمقطورة على الطريق الإقليمي، بعد بوابة تحصيل الرسوم، اتجاه الصف بدائرة محافظة الفيوم.

أسماء المصابين بالحادث

وأسفر نشوب حريق في سيارة نقل على الطريق الإقليمي، عن إصابة كل من عادل.ط.ع (32 سنة) سائق بحروق في الساقين، وأشرف.ع.م (31 سنة) مساعد السائق بكسر في الساق اليسرى، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران التي نشبت في السيارة قبل أن تلتهمها بالكامل.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور، نقلت سيارات إسعاف مرفق محافظة الفيوم، المصابين إلى مستشفى العياط المركزي، وأودعتهما في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.