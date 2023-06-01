السيطرة على حريق اشتعل في سيارة نقل بالجيزة

نشب حريق فى سيارة نصف نقل بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالعجوزة، في محافظة الجيزة، وامتد بسبب سرعة الرياح إلى كشك مجاور، وتم إطفاء الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحريق

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من المقدم حسام العباسى رئيس مباحث العجوزة يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حريق سيارة بشارع البطل احمد عبد العزيز بدائرة القسم ، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم حسام العباسي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث ماس كهربائى بسيارة نصف نقل تابعة لشركة وامتد الحريق بسبب سرعة الرياح إلى لكشك مجاور للسيارة مما أدى لاحتراق السيارة والكشك بالكامل، وبسؤال صاحب الكشك أفاد انه حال تواجده مع قائد السيارة لشراء بعض الاحتياجات فؤجئ بحدوث ماس كهربائى بالسيارة امتد إلى الكشك بسبب سرعة الرياح.

وتم الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.