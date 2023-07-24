محافظ كفر الشيخ: إزالة 119 حالة تعد على الأراضي الزراعية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 14 حالة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21 بمركز الرياض، على مساحة 14 قيراطا و17 سهما، بالتنسيق مع مدير أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة التعديات على الرقعة الزراعية

وأضاف محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن جملة ما تم إزالته 119 حالة تعد على الرقعة الزراعية، بمساحة 111 ألفا و783 مترا و20 قيراطا و9 أسهم، مؤكدا أن الحملة مستمرة حتى 28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

استمرار حملات الإزالة في كفر الشيخ

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن حملات الإزالة مستمرة على مدار الأسبوع، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات، والتصدي لأي محاولات بالبناء من قبل بعض المواطنين بموجب القانون.