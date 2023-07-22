«تموين كفر الشيخ»: توريد أكثر من 262 ألف طن قمح للشون والصوامع

كشف عماد حبيب، مدير مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، أن أعمال توريد القمح مستمرة حتى اليوم السبت، حيث تم توريد نحو 262 ألفا و782 طن قمح محلي، لافتا إلى أن عمليات توريد القمح المحلي من قبل الموردين والمزارعين بالإقليم تشهد تزايدا بنحو 520 طن مؤخرا.

استمرار توريد القمح في كفر الشيخ

وأوضح «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عمليات توريد القمح بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، شهدت طفرة وارتفاعا جيدا في نسبة التوريد، موضحا أننا نعمل على تسهيل كافة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بصرف مستحقات المزارعين والموردين، وذلك عقب قيامهم بتوريد القمح بشون المحافظة.

محصول القمح في كفر الشيخ

وأضاف أن موسم حصاد القمح بالعام الجاري 2023 في محافظة كفر الشيخ، كان غزير الإنتاج، وبلغت نسبة المحصول المنزرع من القمح المحلي في كفر الشيخ نحو 214 ألف فدان قمح محلي.