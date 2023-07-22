رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«تموين كفر الشيخ»: توريد أكثر من 262 ألف طن قمح للشون والصوامع

كتب:

خير الله فؤاد
03:43 م | السبت 22 يوليو 2023
توريد القمح في محافظة كفر الشيخ

توريد القمح في محافظة كفر الشيخ

كشف عماد حبيب، مدير مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، أن أعمال توريد القمح مستمرة حتى اليوم السبت، حيث تم توريد نحو 262 ألفا و782 طن قمح محلي، لافتا إلى أن عمليات توريد القمح المحلي من قبل الموردين والمزارعين بالإقليم تشهد تزايدا بنحو 520 طن مؤخرا.

استمرار توريد القمح في كفر الشيخ

وأوضح «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عمليات توريد القمح بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، شهدت طفرة وارتفاعا جيدا في نسبة التوريد، موضحا أننا نعمل على تسهيل كافة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بصرف مستحقات المزارعين والموردين، وذلك عقب قيامهم بتوريد القمح بشون المحافظة.

محصول القمح في كفر الشيخ

وأضاف أن موسم حصاد القمح بالعام الجاري 2023 في محافظة كفر الشيخ، كان غزير الإنتاج، وبلغت نسبة المحصول المنزرع من القمح المحلي في كفر الشيخ نحو 214 ألف فدان قمح محلي.

اقرأ المزيد:

ارتفاع حصيلة توريد القمح في كفر الشيخ إلى 261 ألف طن

ارتفاع معدلات توريد القمح في كفر الشيخ لـ260 ألف طن منذ بداية الموسم

ارتفاع حصيلة توريد القمح في كفر الشيخ إلى 192 ألف طن

ارتفاع حصيلة توريد القمح في كفر الشيخ إلى 191 ألف طن
بقلم خير الله فؤاد