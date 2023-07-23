«بيطري كفر الشيخ»: وضع الأعلاف للدواجن وقت الذروة يعرضها للنفوق

أكد الدكتور شعبان المغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، أن وضع الأعلاف للدواجن في وقت الذروة خلال موجة الحر الشديد يزيد من الإجهاد الحراري ويؤدي لنفوق تلك الدواجن، مشيراً إلى أنه يجب وضع الأعلاف في الصباح الباكر من كل يوم وبعد الساعة الخامسة، وذلك حفاظاً علي أرواح تلك الدواجن من الإصابة بأي ضرر.

الطب البيطري: منع الإضاءة بالكهرباء نهاراً في مزارع الدواجن

أوضح مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، لـ«الوطن» أنه يجب علي مربي الدواجن داخل المزارع، وكذلك حظائر الطيور في البيوت، منع الإضاءة بالكهرباء نهاراً، لأنها تزيد من درجة الحرارة داخل جسم الدواجن، وتؤدي إلي تزايد الإجهاد الحراري، مما يعرضها للمخاطر.

نصائح لمربي الدواجن: التهوية الجيدة وتشغيل المراوح

أضاف «المغنم» أنه يجب التأكد من التهوية الجيدة داخل مزارع الدواجن، وكذلك ضرورة تشغيل مراوح للتهوية، وهو الأمر الذي يحد من وقوع أي نفوق داخل صفوف الدواجن، أثناء ارتفاع درجات الحرارة في مثل هذا التوقيت.