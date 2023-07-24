مدير مركز كمال أدهم: مشكلات الذكاء الاصطناعي تكمن في عدم فهم الثقافة الإنسانية

قال الدكتور حسين أمين، مدير مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، إن الحديث عن الذكاء الاصطناعي هو حديث الساعة في كل العالم، وهناك الكثير من اللغط حوله، بعضه صحيح، ولكن الكثير منه غير ذلك، كما أن تطوراته تسير بسرعة هائلة مما ساهم في تغيير الكثير من ملامح الحياة، وهناك تأثيرات أكثر قادمة.

وأضاف «أمين» خلال ندوة بعنوان «حول الذكاء الاصطناعي»، التي قدمها أحمد عصمت، اليوم الاثنين، على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الثامنة عشر، أنه عاصر بداية استخدام الكمبيوتر والإنترنت والأقمار الصناعية والتي تعرضت للمقاومة في بداية الأمر ولكن هذا لم يوقف تطورها.

تحذيرات من الذكاء الاصطناعي

وأوضح أن الأمر ذاته هو ما يحدث في الوقت الحالي مع الذكاء الاصطناعي، فيما يحذر بعض الخبراء من استخدامه لإحداث ضرر وتأثيره على بعض الوظائف على رأسها الإدارية والأعمال القانونية.

استخدامات الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أهم استخدامات الذكاء الاصطناعي ومن بينها المجال الطبي والزراعي والصناعي والمؤسسات الاقتصادية والبحث العلمي والصحافة والإعلام والمجال الأمني، بالإضافة إلى أهميته الكبيرة في تحسين نوعية الحياة للناس، لافتا إلى أن أهم مشكلاته هي نقص القدرة على التفاعل وعدم فهم الثقافة الإنسانية، والتحيز الموجود في بعض الأنظمة.