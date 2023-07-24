وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال رصف طريق الجناين بأبشواي

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال رصف طريق الجناين، «أبشواي - جبل سعد»، بطول 3.7 كيلومتر، بتكلفة 107 ملايين جنيه.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم، خلال تفقدهما لأعمال رصف طريق الجناين لشرح تفصيلي من رئيس مركز ومدينة أبشواي لقطاعات الطريق وخدماته، موضحا أنه يربط بين مركزي أبشواي ويوسف الصديق مرورا بطريق جبل سعد، بطول 3.7 كيلومتر، وبعرض 20 متر مزدوج، بتكلفة 107 ملايين جنيه.

الطريق يشمل 3 قطاعات

وأضاف محافظ الفيوم، أن الطريق يشمل 3 قطاعات، القطاع الأول بداية من طريق «أبشواي - الفيوم» السياحي، وصولاً لمفارق طريق «أبشواي - تلات»، والقطاع الثاني من كوبري مفارق طريق تلات وصولاً لمفارق طريق «السنجأ - أبشواي»، ومن مفارق طريق السنجأ وصولا للقطاع الثالث الرابط بطريق جبل سعد.

ولفت رئيس مركز ومدينة أبشواي، إلى أنه تم تنفيذ عدد من مشروعات الرصف بأبشواي، منها تغطية ورصف مصرف أبشواي بحر أبو جنشو بطول 1.7 كيلو، وتوسعة الطريق ليصل إلى 20 متر عرض مزدوج بدلا من 7 أمتار، بتكلفة 16 مليون جنيه، إضافة لتغطية ورصف مصرف المرور داخل مدينة أبشواي بطول 500 متر، بتكلفة 5.7 مليون جنيه.

طريق الجناين أحد الشرايين المرورية المهمة

وأكد وزير التنمية المحلية، أن طريق الجناين يعد أحد الشرايين المرورية المهمة على أرض محافظة الفيوم، ويأتي في إطار المنظومة الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية، للارتقاء بكافة المحاور المرورية للدفع بعجلة التنمية، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

توفير المحاور المرورية البديلة

ومن جهته، أوضح محافظ الفيوم أن أعمال طريق الجناين «أبشواي - جبل سعد» تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير المحاور المرورية البديلة لفك التكدسات، والتيسير على المواطنين، مشيراً إلى أن أعمال هذا الطريق تأتي ضمن أعمال المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

رصف طرق وتركيب أعمدة ومرافق

الجدير بالذكر، أن أعمال طريق الجناين «أبشواي - يوسف الصديق»، مرورا بطريق جبل سعد، تشمل الرصف وتركيب البلدورات وتجهيز الجزيرة الوسطى للطريق وتركيب أعمدة الإنارة وتوصيل شبكات المرافق المتداخلة مع الطريق من خطوط للغاز والاتصالات وغيرها.