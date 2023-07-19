محافظ الفيوم يوجه ببحث مشكلات 249 مواطنا وحلها

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توجيهات للأجهزة التنفيذية بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين، في جميع مراكز وقرى المحافظة، وبحث الحلول المناسبة لشكواهم ومطالبهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية، ومواطني المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أنّ القيادات التنفيذية بالمحافظة، خلال لقاءاتهم الدورية بالمواطنين بمختلف مراكز المحافظة على مدار أسبوعين، بحثت 249 شكوى للمواطنين.

لقاءين لخدمة المواطنين بالفيوم

وأضاف أنّ الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، قد عقد لقاءين لخدمة المواطنين بمجلس مدينة الفيوم، بحضور أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وممثلي الجهات والإدارات ذات الصلة، بحث خلالهما الحلول الجذرية لشكاوى عدد 64 مواطنًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

توفير معاش تكافل وكرامة

وتابع أنّ الشكاوى التي تم بحثها، شملت توفير معاش تكافل وكرامة لعدد من الأسر بالتنسيق مع مسئولي التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة لبعض الأسر بالتنسيق مع مسئولي فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد آخر، بالتنسيق مع مسئولي القوى العاملة.

تراخيص أكشاك على أطراف المدينة

وأضاف أنّها تضمنت أيضًا إنهاء إجراءات تراخيص أكشاك على أطراف المدينة لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، وكذا التنسيق مع مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ومدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، لبحث مطالب عدد آخر من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية.

كما عقد نائب المحافظ، لقائين لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور مراد مسعود رئيس المدينة، وممثلي الجهات ذات الصلة، تم خلاله بحث شكاوى عدد 42 مواطنًا من أهالي المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، شملت المطالبة بتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه نائب المحافظ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلات، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات عدد من تراخيص البناء والمحال التجارية المستوفاة للضوابط، وتيسير إجراءات التراخيص لعدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المركز.

مشروعات صغيرة وفرص عمل

وفي سياق متصل، كشف معاون محافظ الفيوم، عن قيام اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، بعقد عدد من اللقاءات لخدمة المواطنين بمراكز يوسف الصديق وسنورس، حيث تم بحث الحلول المناسبة لشكاوى عدد 30 مواطنًا بمجلس مدينة يوسف الصديق، بحضور مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.

شملت الشكاوى توفير مشروعات صغيرة، وفرص عمل بالقطاع الخاص، بالتنسيق مع مسئولي القوى العاملة، وفرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير إجراءات ترخيص أكشاك بمناطق لا تعيق حركة المارة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية، وبحث توفير وحدة سكنية لأسرة بسيطة بالمساكن الأولى بالرعاية.

تيسير تراخيص بناء للمواطنين

كما التقى السكرتير العام بعدد من مواطني قرى ومركز ومدينة سنورس، بحضور محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وتم بحث عدد 21 شكوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية شملت توفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وتراخيص بناء، وتوفير مشروعات صغيرة، ومعاشات تكافل وكرامة.

توفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية

ولفت معاون المحافظ، إلى قيام اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، ببحث الحلول المناسبة لشكاوى عدد 27 مواطناً، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، خلال اللقاء الذي عقده بمجلس مدينة طامية، بحضور ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

وتضمنت الشكاوى توفير فرص عمل لبعض الحالات بالقطاع الخاص بالتنسيق مع مسئولي القوى العاملة، وتوفير مشروعات صغيرة لعدد آخر من الحالات الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مسئولي فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإنهاء إجراءات تراخيص أكشاك على أطراف مدينة طامية، لبعض الأسر البسيطة، مع بحث إمكانية توفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية.

حل 65 مشكلة لأهالي إطسا

كما التقى السكرتير العام المساعد، بعدد من مواطني قرى ومركز إطسا، بحضور خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، وتم بحث عدد 65 شكوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في قطاع التموين، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وتراخيص البناء، وتوفير مشروعات صغيرة، وتيسير إجراءات معاشات تكافل وكرامة، وحل مشكلات الصرف الصحي، والبيئة.