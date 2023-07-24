وزير التنمية المحلية: 18 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات حياة كريمة في الفيوم

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرية كحك بحري، التابعة لمركز يوسف الصديق، للتأكد من الانتهاء من أعمالها الإنشائية، استعدادا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة.

بدأت الجولة الميدانية لوزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، بتفقد أعمال تطوير مركز شباب كحك بحري، بإجمالي مساحة 2600 متر، بتكلفة 5 مليون جنيه، ويشمل المشروع إحلال وتجديد المبنى الإداري للمركز، واشاء وتنجيل ملعب خماسي، وانشاء صالة ألعاب وسور خارجي، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%.

الوزير والمحافظ تفقدا مجمع الخدمات الزراعية

كما تضمنت الجولة الميدانية، بقرية كحك بحري تفقد مجمع الخدمات الزراعية، على مساحة 600 متر مربع، بتكلفة 5.4 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%، ويشمل المشروع جمعية زراعية، ووحدة طب بيطري ومركز إرشاد زراعي.

مجمع الخدمات الحكومية

كما تفقد وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، مجمع الخدمات الحكومية بقرية كحك بحري، على مساحة 700 مترًا مربع، بتكلفة 9.2 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%، ويضم المشروع، إنشاء مركز تكنولوجي، ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ووحدة تضامن اجتماعي، وشهر عقاري.

18 مليار لتنفيذ 1200 مشروعًا

وأكد اللواء هشام آمنة أنّ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الفيوم يتم تنفيذها في قري مركزي إطسا ويوسف الصديق، وذلك في عدد كبير من القطاعات الخدمية، لافتًا إلى إجمالي تكلفة المشروعات تقدر بحوالي 18 مليار جنيه لتنفيذ 1200 مشروعًا في قطاعات الصحة، والتعليم، والكهرباء، والشباب والرياضة، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والري وغيرها.

متابعة المشروعات على أرض الواقع

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة مشروعات المبادرة على أرض الواقع وهو ما شاهدناه خلال الفترة الماضية بزيارات متعددة لمحافظات الصعيد والوجه البحري لتفقد المشروعات وبصفة، خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، مشيراً الي المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذ لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة لتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه التنفيذ.

استمع لشكاوى المواطنين

وخلال الجولة، التقى وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، بعددٍ من المواطنين واستمعا لمطالبهم وشكواهم، وأكدا على بحث الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع مسئولى الجهات ذات الصلة.

جاء ذلك بحضور، المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم، وأيمن شكري عضوي مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.