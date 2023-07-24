وزير التنمية المحلية: مشروع شركة «يازاكي» يوفر 3500 فرصة عمل بالفيوم

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إقامة أول مصنع أجنبي بالكامل في أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم، وهو أحد مصانع شركة «يازاكي مصر» للأنظمة الكهربائية، وسيوفر نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة في جميع التخصصات، وذلك خلال مراسم توقيع عقود الأرض المخصصة لإنشاء المصنع.

وشدد على أنّ هذا الاستثمار يؤكد على ثقة المستثمرين الأجانب في الاستثمار على أرض مصر، خصوصًا بعد القرارات التاريخية التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

600 مليون جنيه خطة استثمارية للمحافظة

وأوضح وزير التنمية، أنّ مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم، خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 600 مليون جنيهًا، مُشيدًا بجهود محافظ الفيوم، والجهاز التنفيذي لتحسين الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

المشروع ضمن رؤية مصر 2030

من ناحيته أوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّ تنفيذ مشروعات مثل مشروع «يازاكي» يأتي ضمن رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة، مع المحافظة على أصول الدولة، مؤكدًا على أنّ أبناء محافظة الفيوم هم المستفيد الأكبر من المصنع وذلك من خلال توفير آلاف فرص العمل لهم.

مد يد العون للمستثمرين

وأكد محافظ الفيوم، أنّ المحافظة دائمًا ما تمد يد العون للمستثمرين، وتشجع مختلف أنواع الاستثمارات على أرضها، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين وتشجيع الاستثمار.

توطين الصناعات وفتح مجالات الاستثمار

ولفت الأنصاري إلى أنّ السياسة العامة لمختلف دول العالم حاليًا أصبحت توطين الصناعات، وفتح مجالات جديدة للاستثمار على أرضها، وهو ما النهج الذي تسير مصر عليه حاليًا في مختلف المحافظات، من خلال مد شبكة ضخمة من الطرق والمحاور المرورية والتي تساهم في خلق ميزة تنافسية بين مختلف المحافظات.

وبيّنّ محافظ الفيوم، جهود المحافظة في إعادة إحياء هذا المشروع العملاق، في أول منطقة حرة خاصة بصعيد مصر، مشددًا على حرص المحافظة على التنسيق بين كافة الجهات لحل نقاط الخلاف، والتي تم تتويجها بالقرار الجمهوري رقم 509 لسنة 2022 بتخصيص 15.9 فدانًا لإقامة أول منطقة حرة خاصة على أرض المحافظة، والتي من المقرر أن تحقق فرص استثمار واعدة ومتعددة.

الاستفادة المثلى من العمالة

وأشار إلى أنّه تم التنسيق مع شركة يازاكي وجامعة الفيوم، لتحقيق أقصى استفادة من العمالة العادية والمتخصصة، فضلًا عن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة تخدم مختلف مجالات المصنع.