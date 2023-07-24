أستاذ بجامعة نيويورك: لا يمكن الوثوق في الذكاء الاصطناعي بشكل كامل

أكد الدكتور محمد زهران، عضو هيئة تدريس بجامعة نيويورك، أنه لا يمكن الوثوق في الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، إلا أنه يمكن الاستفادة منه بشكل مدروس.

وأضاف زهران، خلال ندوة بعنوان «حول الذكاء الاصطناعي»، التي قدمها أحمد عصمت، اليوم الاثنين، على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الثامنة عشر، أن هناك كثير من الافتراضات الخيالية حول الذكاء الاصطناعي، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أنه فرع من فروع علوم وهندسة الحاسبات، الذي انطلق من ثمانينيات القرن الماضي، ولكن في عام 2015 تنبه له العالم وأصبح يتحدث عنه.

طفرة الذكاء الاصطناعي

وأكد أن هذه الطفرة الأخيرة جاءت في 2012 مع تطور فرع «تعليم الآلة»، حيث أصبحت أجهزة الكمبيوتر قوية لدرجة كافية لتشغيل الآلات، مشيرا إلى أن العلماء في البداية كانوا يجرون التجارب ولكنهم تفاجأوا بعملها بشكل تلقائي وتطورها بسرعة كبيرة.

بينما قال الدكتور محمد حجازي؛ مستشار قانوني، إن التكنولوجيا الموجودة وتطوراتها مثل السكين يمكن استخدامها لتسهيل حياة الإنسان وكذا يمكن أن يكون لها جوانب سيئة، مشيرًا إلى أن البيانات والخوارزميات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى تنظيم قانوني.

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

وأوضح أن منظمة اليونسكو أصدرت قبل 3 سنوات مبادئ حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وعقب ذلك بدأت بعض الدول وخاصة الأوروبية في استخدامها لصياغة مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية والأمن والبيئة.

وشدد على أن هناك أمور كثيرة تحتاج إلى تحديد المسئوليات إذا ما تقع على الآلة التي يحركها الذكاء الاصطناعي أم الإنسان، لذا العالم كله يحاول أن يصل إلى قواعد قانونية للتحكم في الذكاء الاصطناعي