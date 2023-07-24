عبير صبري تتقمص شخصية نازك السلحدار: تدوني كام من عشرة؟ 

شاركت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورا لها وهي تتقمَّص شخصية نازك السلحدار والتي جسَّدها الفنانة صفية العمري في مسلسل ليالي الحلمية.

ونشرت عبير صبري مجموعة صور لها وهي ترتدي ملابس شبيهة لشخصية نازك السلحدار في مسلسل ليالي الحلمية وعلقت عليها قائلة: «إيه رأيكم أنا بحب نازك السلحدار قوي تدوني كام من عشرة؟ تخيلوا لو قدرت ألاقي زي الشخصية دي في الدراما مرة تانية».

مسلسل جميلة

يذكر أنّ الفنانة عبير صبري شاركت في مسلسل جميلة والذي حقق نجاحا كبيرا، ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين، من بينهم سوسن بدر، عبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، والمسلسل من نوعية الأعمال الفنية الاجتماعية التي تناقش مشكلات الميراث.