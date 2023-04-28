عبير صبري: شخصيتي لا تشبه نيرمين في مسلسل جميلة

قالت الفنانة عبير صبري، إنه لا يوجد أي رابط يجمعها والشخصيات التي تقدمها على الشاشة، ولكن هى في كل الأحوال ممثلة تجيد تجسيد الأدوار بعناية، والعمل على اختلاف كل شخصية عن الأخرى، وخلق تفاصيلها الخاصة وكل ما يتعلق بمظهرها الخارجي وملامحها وطريقة كلامها وانفعالاتها وكل ما مرّت به في حياتها وانعكاسه عليها.

وأشارت صبري، في تصريحاتها لـ«الوطن» إلى أنها تعمل جيدًا من أجل التعرف على تفاصيل الشخصية التي تقوم بها، ويجب أن تحبها مهما كانت مواصفاتها، موضحة: «لا يهمني إذا كانت شريرة أو طيبة، حلوة أو وحشة، متهمة أو بريئة، الشخصية التي ألعبها ليس مطلوب مني محاكمتها، ولكن لابد من تفهمها وتصديقها حتى ينتقل هذا الشعور للجمهور».

التميز في الشخصيات

واستطردت بقولها: «وبالتالي لا يوجد مقارنة أبدًا بيني مع أي شخصية أجسدها على الشاشة، وليس لي علاقة بهذه الشخصيات، باعتبارها مختلفة ومنفصلة عني تمامًا، على سبيل المثال لا يوجد مقارنة بيني وشخصية «نيرمين» في مسلسل جميلة، لأن هناك اختلاف جذري بينهما.

مسلسل جميلة

وخطفت عبير صبري، الأنظار إليها في موسم مسلسلات رمضان 2023، من خلال تجسيدها شخصية نيرمين عبدالحميد في مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، وهى امرأة منفصلة عن زوجها، وتسعى للعودة إليه بكل الطرق، باختلاف تربيتها الخاطئة وتعاملها بعنف مع ابنها الوحيد، وسعيها للتخلص من طليقها وزوجته عن طريق وضع السم في العصير، ويشاء القدر أن يتناوله طفلها وتنتهي حياته على الفور.