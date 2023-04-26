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عبير صبري عن دورها في «عملة نادرة»: كثير من الأمهات غير مؤهلات لتربية أبنائهن

كتب:

أحمد حامد دياب
09:44 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
عبير صبري

عبير صبري

أبدت الفنانة عبير صبري سعادتها بمشاركتها في مسلسل «عملة نادرة» معتبرة أن المسلسل كان يناقش أكثر من قضية وليس الميراث فقط ولكنه يتناول عدد من القضايا الأخرى ومنها قضية الزوجة الاولى المتسلطة وغيرها من القضايا، لافتة إلى أن شخصية الزوجة الأولى المتسلطة موجودة في عدد كبير من الأسر.

كثير من الأمهات غير مؤهلات لتربية الأطفال

وتحدثت عبير صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» عن مشهد تعنيف الطفل في مسلسل عملة نادرة مؤكدة أنها ضد هذا المشهد، مشددة على أن كثير من الأمهات غير مؤهلات لتربية الأطفال وتستخدمن الأطفال في مشاكل مع بعد الانفصال من أجل إثارة المشاكل مع الزوج وزوجته الثانية، واستغلال الأطفال في مؤامراتهم وتعنيف الأطفال، معتبرة أن المسلسل طرح هذه القضايا لمناقشتها.

وأشارت عبير صبري إلى أن هناك أمهات غير قادرات على تربية أطفالهن خاصة من يعانون من اضطرابات نفسية، معتبرة أن ذلك شيئ مهم للغاية.

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