عبير صبري عن مسلسل «جميلة»: الفنانة ريهام حجاج تستحق النجاح

وصفت الفنانة عبير صبري، تعاونها مع ريهام حجاج، بأنه من التجارب الفنية التي استمتعت بها، خصوصًا مسلسل جميلة، والذي تجسّد خلاله شخصية نيرمين عبدالحميد، وهي امرأة شريرة تريد استعادة طليقها زياد، ويقوم بدوره هاني عادل، مستخدمة كل الوسائل التي تفسد حياته مع زوجته جميلة، حتى لو وصل الأمر إلى المشاركة في مخطط للتخلص منه وقتله.

عبير صبري «شريرة» في مسلسل جميلة

وقالت عبير صبري، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التعاون مع ريهام حجاج في الحقيقة من أجمل التجارب الفنية التي مرت بها في دراما رمضان الماضي 2022: «قدمنا سويًا مسلسل يوتيرن، وهذا العام نتعاون فى (جميلة)، وهذا أمر أسعدنى جداً جداً في التجربتين، واستمتعت بهما ونجحنا فيهما».

علاقة تجمعها الفن والصداقة

واستطردت عبير صبري: «العلاقة بيننا تحمل كثيراً من الصداقة والأخوّة، دائماً ما أقول إنه من النادر تكوين صداقة في الوسط الفني، أو صداقة عندما نكبر في العمر، بعكس صداقتنا ونحن صغار في المدرسة والجامعة، لكن ريهام حجاج بالنسبة لي شخصية جميلة وصادقة ومحترمة ومحبة، هي صديقتي وأختي التي أحبها من قلبي، وأفرح دائماً لنجاحها».

نجاح كبير

وأضافت عبير صبري: «هذا العام فرحانة للنجاح الكبير أوى مع مسلسل جميلة، الحمد لله فرحانة لنجاح ريهام، ولكل فريق العمل، وهي تستحق النجاح وتستحق كل خير لأنها إنسانة طيبة ومحترمة وفى حالها».