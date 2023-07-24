دويب حسين قائما بأعمال عميد كلية الحقوق بأسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قرارا بتكليف الدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم، الأستاذ بقسم القانون العام بكلية الحقوق ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا، بأعمال عمادة كلية الحقوق.

النهوض بكافة قطاعات الكلية

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، الدكتور دويب حسين، بالنهوض بكافة قطاعات الكلية، وضرورة العمل كفريق واحد، مشيرًا إلى أن كلية الحقوق من الكليات التي تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويجب أن تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية.

السيرة الذاتية للدكتور دويب

الجدير بالذكر، أن الدكتور دويب حسين صابر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، يشغل منصب وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث حاليا، وشغل عدة مناصب أكاديمية وإدارية منها رئيس قسم القانون العام، ومشرف على قسم القانون الدولي العام، ومشرف على قسم المالية العامة، ومشرف على قسم تاريخ القانون، وقائم بأعمال مشرف على كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، ومستشار قانوني (خبير قانوني) بمجلس الشورى بسلطنة عمان، بالإضافة إلى عمله حاليا، مستشاراً قانونيا لرئيس جامعة أسيوط.