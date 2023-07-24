فرقة وسط البلد تطرح أغنيتها الجديدة «ع الوعد»

طرحت فرقة وسط البلد أغنيتها الجديدة التي تحمل إثم «ع الوعد» وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير بمجرد طرحها.

تفاصيل أغنية ع الوعد لفرقة وسط البلد

وأغنية «ع الوعد»، تعاونت فيها فرقة وسط البلد مع الشاعر عمار مصطفى وهى من ألحان دياموند أبو عبود وتوزيع وسط البلد وميكس وماستر منير ماهر وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج عبد المنعم محمد على وتقول كلمات الأغنية:

ماسكة اديه وعنيها في عينيه

بتطمنه بكلام بيقويه وتوعده

سوا يكبروا ماهو ليها

وهى ليه مهما الكون دار حواليها

وحواليه ينادي عليها

تجري دنيتها بيها

واللي كان بس ليها يتوه عن عنيها وتبعده

ومهما بتنسى

هو ع الوعد لسة

مهما تكون بعيدة شايفها ومستنيها

صوته الضعيف الهادي

يذكر أن الفنان هاني عادل عضو فرقة وسط البلد كان قد ظهر مؤخرا ضيفا على إحدى حلقات برنامج أنا والقناع وكشف خلاله أن فرقة وسط البلد هى عائلته وأنهم لم ولن ينفصل عنها .