هاني عادل لـ«أنا والقناع»: فرقة وسط البلد عائلتي ولم أنفصل عنها

تحدث الفنان هاني عادل، عن علاقته بفرقة وسط البلد، موضحًا: «لم أنفصل عن الفرقة لأنها عائلتي، أعمل هناك منذ 26 سنة، كنت أتدرب مع أفرادها في المقهى عندما لم يكن لدينا أموالا لتأجير غرفة بروفات، أكلت معهم وعشت معهم في البيت نفسه».

وأضاف «عادل»، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، على فضائية «الحياة»: «مش عاوز جمهور فرقة وسط البلد اللي بيجي وسط البلد يطلب مني أغنية بغنيها لوحدي لأن الفرقة كيان كبير ومنفصل عن كيان هاني عادل لوحده، فمش عاوز أطلع مع الفرقة والناس تطلب مني أغاني عاملها بنفسي، ولما هعمل حفلات لوحدي مش هغني فيها أي أغنية لفرقة وسط البلد».

تفاصيل برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.