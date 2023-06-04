النائب سليمان وهدان: نظام القائمة المطلقة يزيد المنافسة بين الأحزاب

قال النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنَّ الفرصة سانحة للمشاركة السياسية للأحزاب السياسية في مصر، سواء ناشئة أو قديمة، موضحًا «نحن نثمن دور القائمة المطلقة المغلقة، وربما يكون هناك تغير في المستقبل».

وهدان: التمثيل النسبي القضية الأساسية للمحليات

وأضاف «وهدان»، خلال خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ المجالس المحلية أحد الأدوات الرأسية في المشاركة الشعبية في تنفيذ رؤى وخطط الدولة والحكومة، مشددًا على أن قضية المحليات الأساسية هي التمثيل النسبي، وفقا لما نص عليه الدستور وليست العدد.

تابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنَّ العمل بـ نظام القائمة المطلقة المغلقة سيزيد المنافسة بين الأحزاب السياسية، وهذا لا يمنع أن يكون في المستقبل هناك تحول في الرؤية وتغيير في النظام الانتخابي.

تحديد نسب للمرأة والعمال بانتخابات المحليات

وقال إنَّ الحياة البرلمانية في مصر، بحاجه إلى إجراء انتخابات محليات بنسب محددة للمرأة والعمال والفلاحين في الوقت الحالي، وتكون مختلفة عن النسب المحددة لانتخابات النواب.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، «نحن الآن في طريقنا لتحقيق اللامركزية، إداريا وماليا وتنفيذيا، وهذه اللامركزية تحتاج حوارا مجتمعيا موسعا، لأن المحافظ حاليا هو مجرد مشرف على تنفيذ مشروعات الوزارات».