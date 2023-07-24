حزب التجمع: ثورة 23 يوليو وضعت مصر في مكانتها المستحقة دوليا

قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن ثورة 23 يوليو 1952، ستظل أيقونة محفورة في تاريخ الأمة العربية بأكملها، كونها ثورة التحرر العربي الكبرى، التي أنهت وجود القوى الاستعمارية الغربية على الأراضي العربية.

ثورة يوليو غيرت ملامح الدول العربية

وأوضح عاطف مغاوري، في تصريحاته لـ«الوطن»، قائلا إن ثورة 23 يوليو من عام 1952 غيرت ملامح الدول العربية بعد أن كانت تحت سيطرة واحتلال قوى أجنبية عديدة، فنجاح الثورة وضع مصر في مكانتها الدولية المستحقة، وذلك بعد بناء جيش وطني قوي استطاع أن يخلق لمصر ثقل دولي كبير، ومنها جاء الدعم لثورات التحرر العربي في ليبيا والجزائر وغيرها من البلدان التي كانت تحت هيمنة الاستعمار الأجنبي لتصبح دولا مستقلة بذاتها، ويحيا شعوبها كراما بعد أن تخلصوا من أيام الذل والمهانة.

ثورة يوليو ومجانية التعليم

وأشار نائب رئيس حزب التجمع إلى أن ثورة 23 يوليو حققت عدة مكتسبات اجتماعية كانت أحلام للشعب المصري قائلا «مجانية التعليم أعطت الفرصة أمام جميع طوائف الشعب للالتحاق بالمدارس سواء بداية من العواصم والمدن ونهاية بالقرى والنجوع والتي لعبت دور هام في حرب 1973، حيث تمكنت مصر من تكوين جيش يتمتع فيه العنصر البشري بقدر كافٍ من التعليم مما ساعد على دعم مهارة الجنود.