رئيس حزب التجمع: الشعب المصري كان يعي مخططات جماعة الإخوان

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن ثورة 30 يونيو 2013 تكاتف فيها الشعب المصري من أجل الحفاظ على وطنه وهويته، وكان من أهم تلك الأدوات القوى الذاتية المصرية والجيش المصري العظيم، الذي تصدي لمخططات جماعة الإخوان.

عبدالعال: الشعب المصري تجمع في الميادين للتنديد بما تقوم به الجماعة

وأضاف «عبدالعال» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الشعب المصري تجمع في الميادين من أجل التنديد بما يقوم به جماعة الإخوان في حكم مصر، حتى انحاز الجيش المصري لنداءات الشعب المصري للخلاص من جماعة الإخوان.

وتابع: «الـ10 سنين فيما بعد ثورة 30 يونيو عدوا زمنيا، لكنهم كانوا 10 سنين شقى، وتحية لشعب مصر وقائد ثورة 30 يونيو الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي بتواضع شديد وجه تحية للشعب ولا يشكر نفسه ولم ينسب الفضل له، لكنه قدم تضحية عظيمة».