حزب التجمع: قرار الرئيس بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم يقطع محاولات عرقلة الحوار الوطني

أشاد عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن الناشط الحقوقي باتريك زكي، والمحامي محمد الباقر، ومجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية.

فؤاد: القرار يؤكد حرص الرئيس على نجاح الحوار الوطني

وقال «فؤاد»، إن استجابة الرئيس لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني والعديد والقوى السياسية بالإفراج عن هؤلاء، يؤكد حرص الرئيس على نجاح الحوار، وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وقطع الطريق على أي محاولات لعرقلته أو إفشاله.

حزب التجمع: مناخ إيجابي للحوار

وأكد مساعد رئيس حزب التجمع، أن القرار من شأنه توفير المناخ الإيجابي الداعم لنجاح الحوار الوطني؛ بما يتسق مع دعوة الرئيس للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.