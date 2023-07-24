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البنك المركزي يدرس إصدار مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة

كتب:

وليد عبد السلام
05:51 م | الإثنين 24 يوليو 2023
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري دراسة إصدار مبادرة جديدة بالتنسيق بين وزارة المالية والسياحة والآثار؛ لدعم قطاع السياحة بعد إصدار موافقة من رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار البنك المركزي، في الكتاب الدوري الصادر عنه، إلى أنّه سيتوقف عن منح أي تمويل جديد ضمن مبادرة دعم قطاع السياحة ذات العائد المنخفض، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء في 5 يوليو 2023، الموافقة على إلغاء المبادرات ذات العائد المنخفض بشأن دعم قطاع السياحة.

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