«الذكاء الاصطناعي والحد من التغيرات المناخية» ندوة بجامعة أسيوط

نظمت جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، الندوة التثقيفية والتوعوية حول الذكاء الإصطناعي والحد من التغيرات المناخية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك ضمن فعاليات معسكر ريادة الأعمال والتوظيف والشركات الطلابية الناشئة، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية ونادي ريادة الأعمال في إطار دور الجامعة التنموي التوعوي في التصدي للظواهر السلبية.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أهمية إجراء مشروعات في إطار تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وقياس التلوث البيئي، بالإضافة إلى تعزيز دور البحث العلمي لتقديم الاقتراحات والحلول المناسبة لمواجهة مخاطر التغير المناخي، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر التغيرات المناخية على البيئة.

التحديات المستقبلية

وناقشت الندوة أهم التحديات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي وأثره على المناخ والإنسان، وأثر الاكتشافات الحديثة على المجتمع والبيئة، إلى جانب إبراز دور الذكاء الاصطناعي في الحد من التغيرات المناخية، وفهم علاقة تطورالدراسات السياسية والتاريخية بالذكاء الاصطناعي.

التنمية المستدامة

كما ألقى الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال الندوة محاضرة بعنوان التنمية المستدامة ومفهومها ومراحل الثورات الصناعية الأربعة، وتضم البخار والكهرباء والسيليكون وتحالف العلوم الرئيسية كالفيزياء والبيولوجيا والرقمنة، إلى جانب عرض أهداف التنمية المستدامة في نسختها الجديدة لرؤية مصر ،2030 وتشمل المعرفة والابتكار والاقتصاد القوي والعدالة والاندماج وجودة الحياة والمكانة الريادية والسلام والأمن والحوكمة والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى قدرة الدولة على زيادة الموارد الاجتماعية والطبيعية والاقتصادية والبشرية في توفير التكامل المجتمعي المتعدد وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على سلامة البيئة وإرضاء الحاجات الإنسانية الرئيسية.

حماية البيئة المحلية

وتناول الدكتور سعودي حسن، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، ورئيس الندوة، الحديث عن المواطنة البيئية ودورها في الحد من حماية البيئة المحلية والعالمية ومواردها الطبيعية وصونها من التلوث، والمشاركة الفعالة للمواطنين في التحرك نحو الاستدامة البيئية.

الحد من التغيرات المناخية

وأشار الدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، إلى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحد من التغيرات المناخية كالتنبؤ والمساءلة والتدوير والطاقة، موضحا كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الحد من التغيرات المناخية منها تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من حدته، واتخاذ قرارات افضل حول كيفية استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.