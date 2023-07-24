الكشف على 270 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية شاملة بقرية عبد المجيد صالح، التابعة لقرية مؤسسة البستان، وذلك لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية مجانا.

وجاءت القافلة بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، وتضمنت تقديم خدمات طبية لعدد 270 حالة بمختلف التخصصات.

وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على 100 من الأطفال، و80 باطنة و25 أمراض النساء، كما تم إجراء تحاليل لـ35 حالة وتحاليل اعتلال كلوي لـ30 حالة.

خدمات مبادرة 100 يوم صحة

كما شملت القافلة الطبية توفير خدمات مبادرة حملة 100 يوم صحة، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هي «دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال العناية بصحة الأم والجنين».

توعية المواطنين بمرض الحمى القلاعية

ومن جانبها قامت الإدارة البيطرية بتوعية المواطنين عن الحمى الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وكذلك التوعية بضرورة التحصينات والتطعيمات، كما تم صيانة كشافات الإنارة بالقرية وتوفير سيارة أسطوانات الغاز بسعر المصنع.

وشملت القافلة التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة، وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي.