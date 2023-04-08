«الصحة»: إطلاق مبادرة رئاسية جديدة للكشف عن 4 أورام سرطانية.. قريبا

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عن استعداد الوزارة لإطلاق مبادرة رئاسية جديدة وهي مبادرة الفحص عن سرطان البروستاتا والرئة وعنق الرحم والقولون قريبا، لافتا خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالمعهد القومي للكبد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد أهمية الاستثمار في صحة الإنسان.

وتابع وزير الصحة والسكان، بأن مبادرة فحص المقبلين علي الزواج هي خير مثال على الاهتمام بكل الفئات العمرية، وتنشئة جيل من الأطفال خال من الأمراض، مشيرا إلى أن مبادرات الرئيس الصحية لا يتحمل فيها المواطن أي أعباء مالية.

ووجه «عبد الغفار» الشكر التام لكل الفرق الطبية العاملة في مبادرة فحص المقبلين على الزواج، مشيرا إلى تدريبهم شهور عديدة على كيفية الفحص الطبي للطرفين المقبلين على الزواج وتقديم المشورة الطبية وغيرها من خلال دراسات وتدريبات متخصصة ومختلفة.