«حماتي تسيء معاملتي.. فماذا أفعل؟».. أمين الفتوى يجيب عبر «قناة الناس»

أجب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سيدة متزوجة تُدعى «أسماء» من محافظة قنا، تشكو من سوء معاملة حماتها لها، وتسأل ماذا تفعل؟ ليرد عليها أمين الفتوى، قائلا إن عليها الحديث مع زوجها بدايةً لإيجاد طريقة لتجنب وقوع الإساءة والأذى اللفظي والتشويه لسمعتها.

عبد السميع: الرهان على عقل ونضج الزوج لحل المشكلة

وأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أن الزوجة لها حقوق على زوجها، وعليه أن يتدخل لمنع والدته من إيذائها بالشتائم، مؤكداً أنَّ حل المشكلة مرهون بعقله ونضجه وحكمته وكذلك طريقة الحوار مع زوجته.

حل آخر أمام الزوجة الشاكية

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، «على الزوج الحسم في هذه الأزمة، وإلا فعلى الزوجة اللجوء إلى أهلها والشكوى لإلزام والدة الزوج والزوج أيضا باحترامها، وعدم الإساءة إليها.. والزوج عليه اتخاذ إجراء من شأنه أن يوقف الأم عن توجيه الإهانات للزوجة ولو وصل إلى حد منع الزوجة من زيارة والدته».

وأكد «عبد السميع»، على أنه في هذه الحالة من الضروري استقرار الزوجة والأولاد في بيتهم، وعلى الزوج مسؤولية رعايتهم، وزجته غير ملزمة برعاية والدته (حماتها) إذا لم تستجب وتتوقف عن إهانته، قائلا «واضح التسلط من الحماة وبالتالي يصعب الحوار معها، والحوار بين الزوج والزوجة يكون لرفع المظلمة عنها أولاً أو دخول طرف من الأهل بشرط أن يكون الناضج والحكيم منهم لرفع الأذى عنها».