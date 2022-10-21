سيدات يروين تجاربهن مع «الحموات».. الواقع غلب «السوشيال ميديا»

تناول برنامج «ماما دوت أم»، المذاع على شاشة قناة dmc، في حلقة اليوم الخميس، بعض التجارب من أرض الواقع في التعامل بين الأزواج والحموات.

وقالت إحدى الزوجات تدعى «نيرة» إنها كانت تخشى قبل زواجها من تدخل حماتها في حياتها، معقبة: «كنت خايفة تدخل في تفاصيل خاصة في حياتي أو بيتي تضايقني، لو حماتي بتنصحني وأنا هسمعها ومش معنى إني سمعتها أنفذ اللي بتقوله، مش مطالبة أنفذه».

جيلان: شعرت بخوف من الحموات قبل زواجي

وأضافت زوجة أخرى تدعى «جيلان» أنها كانت تقرأ الكثير من القصص عبر «السوشيال ميديا» جعلتها تشعر بالخوف من الحموات موضحة: «حسيت إن الست دي هتبقى ما بينا مشكلة، بس في الحقيقة مواجهتش المشاكل أو القصص السلبية اللي كنت بقراها».

إحدى الحموات: مستحيل أنصح مرات ابني

وقالت إحدى الحموات إنها لا تقدم نصائح لزوجة ابنها، معقبة: «استحالة تاخدها نصيحة، حتى لو الحما عاملت زوجة الابن كويس، الأم عاوزة ابنها مبسوط ومرتاح».