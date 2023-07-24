دروس مستفادة من الهجرة.. الأزهر يوضح قيمة الأخذ بالأسباب في الإسلام

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، منشورا يتابع من خلاله سلسلة «دروس من الهجرة» التي يحرص الأزهر على نشرها منذ بداية العام الهجري الجديد.

دروس من الهجرة.. الأخذ بالأسباب

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشوره، إن واحدا من أهم دروس الهجرة هو الأخذ بالأسباب، مشيرا إلى أن الهجرة النبوية الشريفة تعملنا جميعا أن الأخذ بالأسباب الدنيوية، وكذلك التخطيط الجيد، يعدان من أهم عوامل نجاح أي عمل دنيوي بشكل عام.

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في منشوره، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قد فعل ذلك، حينما أعد صلى الله عليه وسلم، لكل خطوة من خطوات تلك الرحلة المباركة، ووضع لها خطة محكمة، رغم كونها في النهاية هو نبي الله المؤيد بوحيه ونصرته.

بداية العام الهجري الجديد

ويحاول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، يوما بعد آخر، أن يذكر متابعيه على صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بقيمة الهجرة النبوية الشريفة، وما يمكن للمسلمين أن يتعلموه منها، حيث كانت الهجرة درسا كبيرا في مختلف مناحي الحياة.

جدير بالذكر أن العام الهجري الجديد، قد بدأ الأربعاء الماضي، حينما أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن الأربعاء، الموافق 19 يوليو من عام 2023 ميلاديا، وهو اليوم الأول من شهر المحرم، ومن ثم بداية العام الهجري الجديد 1445.