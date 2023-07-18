محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف، بمناسبة العام الهجري الجديد 1445، والتي أقيمت بمسجد سيدي أحمد الفولي بمدينة المنيا، بحضور اللواء محمد ضبش، نائب مدير الأمن، واللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وأئمة الوعظ بالأزهر والأوقاف، وعدد من أبناء المحافظة.

عام خير وبركة ورخاء على الجميع

وهنأ المحافظ أهالي محافظة المنيا والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بتلك المناسبة العطرة، متمنيًا أن يكون عام خير وبركة ورخاء على الجميع، مؤكداً أن الهجرة النبوية الشريفة نستلهم منها إرادة الصمود والإيمان والتضحية، لتحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الغالي، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد أحمد زكي، وابتهالات دينية للشيخ إبراهيم علي، ثم ألقى الدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنيا، كلمة تناول فيها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، وفي مقدمتها مبادئ الأخوة والإيثار، والحب والعمل والسعي، إلى جانب الدور المهم للمرأة المؤمنة في ذلك الحدث الجليل.