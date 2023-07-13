نسرين طافش تعلن طلاقها: أرجو احترام الخصوصية

أعلنت الفنانة نسرين طافش، انفصالها من زوجها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

انفصال نسرين طافش عن زوجها رسميا

وكتبت نسرين طافش عبر «إنستجرام»: «تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش».

آخر أعمال الفنانة نسرين طافش

يذكر أنّ آخر أعمال الفنانة نسرين طافش فيلم «أخي فوق الشجرة»، بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو»، محمد ثروت، إسلام إبراهيم وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وجسّدت فيه دور فتاة أجنبية من أصول عربية.

ومسلسل «جوقة عزيزة» لعام 2022، ويحكي المسلسل عن عزيزة خوخة الراقصة التي سحرت القلوب في بلاد الشام خلال ثلاثينيات القرن الماضي ولُقبت بـملكة المسرح، في حقبة الاحتلال الفرنسي لسوريا، ووقوع كولونيل فرنسي في حبها وحاول السيطرة عليها لتبادله نفس الشعور.