تطهير 3 كيلومترات من المساقي الخصوصية وتوزيع 47 ألف طن أسمدة بالمنوفية

أعلن المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة، الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقي الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ3 كيلو و500 متر، حيث شمل تطهير مسقة الزياتة بنطاق مليج بمركز شبين الكوم بطول 500 متر.

تطهير المساقي في المنوفية

وأشار وكيل الزراعة، في بيان، اليوم الاثنين، إلى تطهير مسقة الترابيع بناحية بمم بتلا بطول 6 كيلو و400 متر، وكذا تطهير مسقة الأربعين النيلية بشنشور بمركز أشمون بطول 600 متر لخدمة 310 أفدنة زراعية.

توزيع الأسمدة في محافظة المنوفية

وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة خلال الموسم الصيفي، جرى الانتهاء من توزيع أكثر من 47 ألفًا و435 طن نترات ويوريا (ائتمان) بنطاق محافظة المنوفية، مؤكداً توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتي تبلغ ما يزيد عن 10 آلاف و518 طن يوريا ونترات.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه جرى الموافقة على استخراج 12 ترخيص تشغيل (مصانع، محلات )، وإجراء معاينات ميدانية لـ 9 مزارع ( دواجن، ماشية، مصانع، مناحل، محلات)؛ لدراستها تمهيدًا للموافقة على استخراج تراخيص التشغيل، بالإضافة إلى المرور الميداني على ما يقرب من 14 ألفًا و435 فدان حدائق فاكهة و خضروات للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.