أمين الفتوى لـ«قناة الناس»: ضرب الأزواج منهي عنه في الإسلام

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رداً على اتصال هاتفي من سيدة تُدعى أسماء، تشكو سوء معاملة زوجها لها وضربه منذ أول شهر لزواجهما الذي مر عليه عامان، ليجيبها بضرورة المعاملة بالمعروف بين الزوجين ونهى الإسلام عن الضرب في إطار احترام العلاقات الأسرية وآدابها.

فخر: ضرب الزوجة للزوج والعكس كلاهما ممنوع

وأضاف «فخر» خلال استضافته ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم على شاشة «قناة الناس»، أنَّ ضرب الزوجة للزوج والعكس كلاهما ممنوع من الناحية الشرعية، موضحاً معنى الضرب في الآية الكريمة «فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ».

أمين الفتوى يوضح المقصود بالضرب في الآية من السنة النبوية

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، «سيدنا النبي- صلى الله عليه وسلم- كان إذا ضرب.. ضرب بنحو السواك ما يعادل القلم في يومنا هذا وهذا الشيء مرفوض، فما بالنا بـ الضرب المبرح الذي ليس من الدين أو الإسلام في شيء».