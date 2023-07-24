اشتعال النيران في سيارة مواد بترولية بالغردقة دون إصابات

شهدت منطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، نشوب حريق هائل بإحدى سيارات المواد البترولية، و على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حريق سيارة مواد بترولية بالغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، مساء اليوم الإثنين، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بإحدى سيارات المواد الغذائية، أثناء وقوفها أمام إحدى المنشآت السياحية بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة.

على الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر والدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية لموقع الحادث، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة دون وقوع إصابات.

تحديد سبب حريق سيارة بالغردقة

وأشار مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أنه جار تحديد سبب الحريق وحجم الخسائر الناتجة، ولم يشهد الحريق أي إصابات بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.