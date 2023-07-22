لقضاء عطلة الصيف.. أسعار شاليهات الغردقة 2023 لليوم الواحد

تستقبل الغردقة آلاف الزائرين تزامنا مع إجازة الصيف، ويبحث المصطافين عن أسعار شاليهات الغردقة لقضاء إجازة الصيف على الشواطئ، التي تختلف أسعار شاليهات الغردقة 2023 في السعر حسب قرب الشاليه من البحر والمساحة والإمكانيات.

شاليهات الغردقة 2023

كشف أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الغردقة تضم مئات الشاليهات التي تمتد لمسافة 40 كيلوا مترا على طول ساحل البحر، بدءا من منتجعات الجونة شمالا حتى سهل حشيش جنوباً، وتختلف أسعار الشاليهات الغردقة حسب درجة التقييم وموقعها من شاطئ البحر.

تعرف على أسعار شاليهات الغردقة

وأشار بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أن شاليهات فنادق الغردقة كاملة العدد في إجازة الصيف ولا تستقبل أي حجوزات حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مؤكدا أن أسعار الشاليهات في الغردقة حسب العرض والطلب.

أسعار شاليهات الغردقة 2023‪

وأشار محمود الصاوي مالك أحد المنتجعات السياحية في الغردقة إلى أن أسعار شاليهات الغردقة، تبدأ من 500 في اليوم، وذلك الشاليهات التي تقع بالقرب من شاطىء البحر، وترى المياه من بعيد وبدون شاطىء خاص.

وأوضح «الصاوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار شاليهات الغردقة التي تقع على البحر تبدأ من 700 جنيه للشاليه إيجار اليوم الواحد، وتصل إلى 1200 جنيه في الشاليهات ذات التصنيف المرتفع.

وأضاف أحمد الصاوي، أحد ملاك الشاليهات بالغردقة، بأن أسعار شاليهات الغردقة تشهد ارتفعا بنسبة 20 %خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل، َلزيادة الطلب على حجوزات الشاليهات خلال تلك الفترة.

أماكن شاليهات الغردقة

وقال عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن الغردقة تضم عددا من المناطق القريبة من شاطىء البحر وتضم عدد من الشاليهات مثل شارع شيراتون وشاطئ فلفلة والممشى السياحي وطريق القرى ومنطقة الأحياء وسهل حشيش والجونة وعربية ومارينا السياحي و الهضبة، لافتا إلى أن الشاليهات مجهزة بغرفة نوم ومطبخ كامل وحمام لوكس وتسع لأسرة مكونة من 4 أفراد.