أسامة الأزهري يتفقد ثاني أكبر مركز لطباعة المصحف بالعالم خلال زيارته ماليزيا

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال زيارته العاصمة الماليزية «بوتراجايا»؛ دار نشر القرآن، التابعة لمؤسسة «يايسن ريستو»، التي تُعدّ ثاني أكبر مركز لطباعة المصحف الشريف في العالم، بعد مجمع الملك فهد في المملكة العربية السعودية.

وألقى الدكتور أسامة الأزهري محاضرة هناك، وأجاب على أسئلة الحضور.

وسبق للدكتور أسامة الأزهري زيارة المقر الأول لدار نشر القرآن في مدينة شاه علم، عاصمة ولاية سيلانغور الماليزية، في زيارة سابقة لماليزيا قبل نحو 14 سنة.

وغادر الأزهري العاصمة بوتراجايا، متوجها إلى مدينة سرمبان، عاصمة ولاية نيجري سيمبلان، وألقى محاضرة في مسجد قرية باروي جايا.

وسبق لسلطان نيجري سيمبلان، أن استقبل الدكتور أسامة الأزهري في زيارة سابقة لماليزيا قبل ثلاث عشرة سنة.