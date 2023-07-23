أسامة الأزهري يلقي كلمة عن أثر السنة النبوية في صناعة المسلم بماليزيا

استقبل رئيس وزراء ماليزيا داتو سري أنور إبراهيم، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية وأحد علماء الأزهر الشريف، والشيخ أبو بكر أحمد المليباري مفتي الهند والأمين العام لجمعية علماء أهل السنة والجماعة بعموم الهند.

ورحب رئيس وزراء ماليزيا، ووزير الشؤون الإسلامية ومفتي كوالالمبور وعدد من المسؤولين، بالضيفين؛ الأمر الذي يضيف مزيدا من الصداقة المصرية الماليزية الهندية.

حفل افتتاح مجالس صحيح الإمام البخاري

وحضر رئيس وزراء ماليزيا حفل افتتاح مجالس صحيح الإمام البخاري، في مسجد بوترا بالعاصمة الإدارية الجديدة في ماليزيا بوتراجايا، والتي يستضيف فيها الدكتور أسامة الأزهري، والعلامة الشيخ أبو بكر أحمد المليباري مفتي الهند والأمين العام لجمعية علماء أهل السنة والجماعة بعموم الهند.

وألقى رئيس الوزراء كلمة ترحيب بالضيفين، وافتتاح للحفل، ثم ألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة عن أثر السنة النبوية المشرفة في صناعة المسلم الذي يصنع الحضارة، ويحقق العمران، ويسير إلى الله تعالى على بصيرة، تبعها كلمة الشيخ أبو بكر أحمد المليباري مفتي الهند حول صحيح البخاري وأثر الحديث النبوي في صناعة المؤسسات التعليمية، ثم ختم الحفل بدعوات مباركات أن يحفظ الله مصر والهند وماليزيا وأوطاننا كلها في أمان واستقرار.

حضر الاحتفال السفير رجائي نصر سفير جمهورية مصر العربية في ماليزيا، ووزير الشئون الإسلامية في ماليزيا والمفتي الفيدرالي لماليزيا وعدد من المسؤولين، وجمهور حافل من العلماء وطلاب العلم من دول مختلفة.

كلمة أسامة الأزهري في ماليزيا

وضمن فعالياته في ماليزيا، ألقى الدكتور أسامة الأزهري في المسجد المركزي بالعاصمة «مسجد بوترا»، محاضرة حول صحيح الإمام البخاري وجهود علماء الأمة حوله وجهود علماء مصر والأزهر الشريف، وذلك خلال افتتاح فعاليات مجالس قراءة صحيح البخاري في العاصمة الإدارية الماليزية برعاية من رئيس وزراء ماليزيا داتو سري أنور إبراهيم.