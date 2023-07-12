أسامة الأزهري: اطلبوا من الحجاج الدعاء لكم.. «لهم دعوة لا ترد»

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، المملكة العربية السعودية، على نجاح تنظيم موسم الحج لهذا العام، حيث تمت خدمة حجاج بيت الله الحرام على أرقى وجه ممكن.

وقال الأزهري، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»: «نحن في الفترة التي يعود فيها الحجاج إلى بلادهم، وبعضهم مازال موجودا هناك، حيث حصلوا على جرعة روحانية وعاشوا المعاني العلوية والمناسك».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية: «أول وصية نوصي بها الحجاج بعد عودتهم، وأول ما تدخل عند العائد من الحج اطلب منه أن يغفر لك، فإن له دعوة لا ترد، والإنسان عند مشاهدته للكعبة له دعوة لا ترد وهو ما تعلمناه على يد مشايخنا، كانوا يقولون لنا عندما تهنئ أحدا من الحجاج اطلب منه أن يدعو الله لك».

وواصل: «نقول لأهل مصر الكرام الذين نزلوا في ضيافة الرحمن جلّ جلاله استغفروا لنا جميعا، وادعوا لنا بالتوفيق والسداد وادعوا لمصر أن يجعلها في رعايته وحفظه».