هل يسبب إلغاء اتفاق تصدير الحبوب أزمة غذاء في أفريقيا؟.. خبراء يوضحون

منحنى جديد تمر به الأزمة الروسية الأوكرانية، في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الروسية، قبل أيام، خروج البلاد من اتفاقية تصدير الحبوب التي طرحتها الأمم المتحدة، من المواني الأوكرانية المطلة على البحر المتوسط، وتم التوقيع عليها في يوليو من العام الماضي من أجل تقليل الأضرار الواقعة على الدولة الفقيرة المتضررة من الأزمة الروسية الأوكرانية، وسمحت روسيا حينها بالتصدير عبر ممر بحري إنساني متفق عليه قبالة إسطنبول، على أن يتم إخراج السفن بعد تفتيشها بواسطة فريق خاص من المفتشين، ويتكون فريق الخبراء من روس وأتراك وأوكرانيين.

أهمية اتفاقية الحبوب

تعود أهمية الاتفاق في كونه يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية للعالم، وتعد كييف واحدة من أكبر موردي الحبوب حيث يعتمد 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وفقا لأرقام برنامج الغذاء العالمي، على الحبوب ولكن بعد إلغاء هذه الاتفاقية هل يتأثر الغذاء في أفريقيا؟

وقال السفير صلاح حليمة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن إلغاء اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لها بالطبع تأثير على على بعض الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الحبوب من روسيا وأكرانيا وهذا يسبب مشكلة كبيرة ولكن في نفس الوقت إلغاء هذه الاتفاقية يستخدم كسلاح سياسي في الحربين الطرفين.

وتابع «حليمة» أن هناك تصريحات من الجانب الروسي وأخرى من الأوكراني بأن كل منهما سيعمل منفردا على ألا يحدث ضررا أو تأثير على الدول التي تستورد القمح والحبوب بكميات كبيرة ومن أبرزها الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن هناك وسائل بديلة في حال عدم تجديد اتفاقية الحبوب مثل أن تقوم الدول الأفريقية الصالحة بزراعة حبوب القمح بكميات وفيرة ولكن هذه الوسائل قد تحتاج إلى جهود كبيرة من جانب دول كثيرة ومن جانب الأمم المتحدة لمحاولة العودة إلى إتمام تلك الاتفاقية، موضحا أنه ربما تكون روسيا وضعت هذا الانسحاب في الاعتبار قبل المؤتمر الروسي الذي سوف يتم عقد حتى يخرج المؤتمر بنتيجة إيجابية.

وعلى الجانب الآخر قال أحمد العناني، الباحث في الشؤون الدولية إن هناك دول عديدة سوف تتأثر بإلغاء تلك الاتفاقية من أبرزها دول شمال أفريقيا ودول أفريقيا الوسطى وغيرها من القارة الأفريقية لأنها تعتمد بشكل كبير على استيراد الحبوب من روسيا وأوكرانيا .

أضاف «العناني» وانسحاب الجانب الروسي من الاتفاقية جعل الأمم المتحدة تنادي بكل قوة بأن يكون هناك مفاوضات مرة أخرى لعودة الاتفاقية مجدد وذلك لأن هناك دول عديدة سوف تتضرر من هذا الأمر، كما أن إلغاء تلك الاتفاقية يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

تعليق الأمم المتحدة على إلغاء الاتفاقية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن مئات ملايين الأشخاص يواجهون الجوع بسبب قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية: «المستهلكون يواجهون أزمة عالمية لكلفة الحياة، سيدفعون الثمن» بحسب ما نقتله «بي بي سي».

من جهتها، اعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد بما أن إلغاء الاتفاقية يعد عملا وحشيا جديدا من جانب موسكو، مشيرة إلى أن في وقت تمارس روسيا ألعابا سياسية، فإن أناسا فعليين سيعانون.