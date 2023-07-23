أستاذ زراعة: بدائل اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية ستكون «صعبة»

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ العلوم الزراعية، إن إيقاف العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بعد قرار روسيا الانسحاب من الاتفاقية، يضع العالم أمام «بدائل صعبة».

وأضاف «أبو اليزيد»، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان حويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الغرب يضغط على روسيا اقتصادياً، وفي المقابل تضغط روسيا لتخفيف الضغوط عنها، من أجل رفع جزء من العقوبات عليها، لأن الاقتصاد الروسي بدأ يعاني.

وذكر أن ما فاقم الأزمة هو تهديد روسيا بضرب الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، والتي تخرج منها هذه الحبوب للعالم، وهذا يعني توقف 20% من إمدادات العالم من الحبوب.

ولفت إلى أن الحلول البديلة من الممكن ان تؤمن استمرار خروج الحبوب للعالم، لكن التكلفة ستكون عالية جداً، وإن لم تطبق هذه البدائل لن يكون أمام العالم سوى الضغط على روسيا لعودة العمل بهذه الاتفاقية مرة أخرى.