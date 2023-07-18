متحدث الخارجية: مصر حذرت من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الغذاء العالمي

استعرض السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، دور الوزارة في إظهار المكانة الحقيقية لمصر في المرحلة الجديدة، وإظهار خصائص الدبلوماسية المصرية في الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مصر تمكنت بسياستها الخارجية، رسم ملامح واضحة تتوافق مع توجهات وأهداف المبادئ التي تتأسس عليها الجمهورية الجديدة.

الأزمة الروسية الأوكرانية

قال «أبو زيد»، خلال مقابلة خاصة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج «من مصر» على قناة «سي بي سي»، إن مصر تبنت موقفًا محايدًا، منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، دعت من خلاله إلى ضرورة إنهاء هذه الأزمة.

وأضاف أن مصر حذرت من تسيس المنظمات الإقليمية أو الفنية، ثم انضمت إلى المبادرة الأفريقية، للتعبير عن موقف أفريقيا القلق للغاية من تداعيات هذه الأزمة وتداعياتها، على أزمة الغذاء العالمية وسلاسل الغذاء ووفرة الأسمدة.

وقال أبو زيد، إن مصر أنشأت مجموعة الاتصال العربية، التي التقت مع كبار المسؤولين في روسيا وأوكرانيا، فضلا عن الاتصالات المباشرة التي أجرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القيادة الروسية والأوكرانية، للتأكيد على موقف مصر المحايد والداعي لإنهاء هذه الأزمة.

المحافل الدولية

وتابع السفير أحمد أبو زيد: «تبنت مصر مواقف في المحافل الدولية، في القرارات التي طُرحت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتزمت فيها بمبادئ الميثاق الخاصة بعدم الاعتداء، وضرورة احترام سيادة الدول، إلى جانب وقوفها إلى الشرعية الدولية، فيما يتعلق بقواعد القانون الدولي».