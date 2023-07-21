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الأمم المتحدة: انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب رفع أسعار الغذاء عالميا

كتب:

محمد متولي
06:39 م | الجمعة 21 يوليو 2023
اتفاق تصدير الحبوب- صورة أرشيفية

اتفاق تصدير الحبوب- صورة أرشيفية

قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، اليوم الجمعة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، أعرب عن أسفه لانسحاب روسيا من اتفاق الحبوب.

ديكارلو: رفع أسعار الغذاء بالعالم سببه انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب

وأكدت «ديكارلو»، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب رفع أسعار الغذاء بالعالم، كما حذرت من أن هجمات روسيا على أوكرانيا تؤثر على الأمن الغذائي العالمي، وأن زرع ألغام في البحر الأسود يشكل خطرًا على الملاحة البحرية، لافتة إلى أن روسيا تتعمد تدمير وقصف موانئ الحبوب الأوكرانية.

وذكرت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، أن الأطفال في أوكرانيا يتضررون بسبب الانتهاكات الروسية، وأن تدمير سد كاخوفكا خلف آثارًا إنسانية وبيئية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن الألغام الأرضية ما زالت تمثل خطرًا أمنيًا على المدنيين بأوكرانيا، وأن المنظمة الأممية بذلت جهودًا كبيرة لحماية 3.5 مليون شخص من الألغام.

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بقلم محمد متولي