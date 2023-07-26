كيف تحمي نفسك من الإنهاك الحراري؟.. «صحة الشرقية» توجه نصائح للحوامل

«الإنهاك الحراري» حالة طبية خطيرة تحدث عندما لا يستطيع الجسم تعويض فقدان السوائل والأملاح بسبب الحرارة، ويمكن أن يحدث لأي شخص، ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء الحوامل لأنهن أكثر عرضة للجفاف.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة الصحة بمحافظة الشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المرجح أن تصاب النساء الحوامل بالإنهاك الحراري أو ضربة الشمس أو غيرها من الأمراض المرتبطة بالحرارة في وقت أقرب من غيرهن، لأن أجسامهن يجب أن تعمل بجهد أكبر، لتهدئة جسد المرأة الحامل والجنين.

مخاطر الإنهاك الحراري على النساء الحوامل

أوضح أن مخاطر الإنهاك الحراري على النساء الحوامل الجفاف هو أحد أسباب انقباضات براكستون هيكس أو ما يسمى بانقباضات الممارسة، ويمكن أن يزيد أيضا من حدوث.

نوبات الدوار والإغماء

وأوضح وكيل وزارة الصحة في الشرقية، أنه إذا أصيبت المرأة الحامل بالدوار وسقطت يتسبب ذلك في مضاعفات أكثر خطورة، بما في ذلك المخاض المبكر أو انفصال المشيمة الأمر الذي قد يستلزم الولادة المبكرة.

أعراض الإنهاك الحراري

وحول أعراض الإنهاك الحراري، «مسعود»، إنها تشمل ارتفاع درجة حرارة الجلد الدافئ، الصداع، الدوخة، وتشنجات العضلات، مضيفا أن النساء الحوامل اللاتي تزيد درجة حرارة أجسامهن عن 39 درجة، هن أكثر عرضة لخطر الإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري والجفاف.

كيفية الوقاية من الإنهاك الحراري

وعن كيفية الوقاية من الإنهاك الحراري، نصح وكيل وزارة الصحة في الشرقية، بالآتي:

- الانتقال إلى مكان أكثر برودة، وشرب الماء بكثرة.

- وضع قطعة قماش مبللة على الجلد والجلوس في ماء حوض الاستحمام البارد.

- أما الذين يعانون من القيء أو تفاقم الأعراض أو الأعراض التي تستمر لأكثر من ساعة يجب أن يطلبوا العلاج الطبي الفوري.