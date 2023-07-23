مستشار الرئيس يتحدث عن أثر التغيرات المناخية على الصحة وحقيقة ظهور وباء عالمي جديد.. (حوار)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم تؤثر على الصحة على مستوى عالمي، مؤكدا أن حمى الضنك مرض موجود منذ قديم الأزل، كاشفا في حواره مع «الوطن» لكيفية علاجه، متطرقا أيضا لحملة «100 يوم صحة»، مؤكدا أنها تستهدف تخفيف المعاناة على المواطن المصري، وتشمل تخصصات لجميع الفئات العمرية، وإلى نص الحوار.

أثر التغيرات المناخية على الصحة العامة

* كيف ترى التغيرات المناخية وهل لها تأثير على الصحة العامة؟

التغيرات المناخية لها آثار كبيرة، وتنتج عنها مشكلات صحية، فالتغيرات المناخية تؤدي للإصابة بالجفاف الشديد وندرة المياه، والحرائق الشديدة، وذوبان الجليد والعواصف الكارثية، وتدهور التنوع البيولوجي، وهناك تغيرات مناخية سريعة لها آثار سلبية على الصحة بشكل عالمي.

حمى الضنك وعلاقتها بالتغيرات المناخية

* وماذا عن حمى الضنك وانتشاره في عدد من المحافظات.. هل له علاقه بالتغيرات المناخية؟

حمى الضنك مرض موجود منذ قديم الأزل، وتم اكتشاف البعوضة المسببة له في عام 1762م، والبعوضة تنتشر في الأماكن التي توجد بها مياه راكدة وبيئة غير نظيفة، والحمى لا تنتقل من شخص إلى آخر، بل تنتقل من البعوضة إلى الشخص، عندمه تقوم بلدغه، وحمى الضنك لا تستدعى حالة القلق والارتباك، خاصة وأن جميع الحالات المصابة بسيطة، والعلاج يتم في خلال أسبوع، ويتم علاج الأعراض فقط مثل ارتفاع درجة الحرارة، من خلال تناول أدوية خافضة للحرارة، والراحة والحصول على السوائل، ولا ينصح بالحصول على مضادات حيوية، والحالات التي تم اكتشافها تم التعامل معها ولا تستدعى الدخول إلى المستشفيات.

هل يظهر وباء عالمي جديد؟

* كيف ترى حديث منظمة الصحة العالمية عن وباء جديد محتمل؟

منظمة الصحة العالمية لا تقصد وباء جديدة ووجود فيروسات أو غيرها، ولكن الاستعداد لوباء جديد محتمل يُقصد به الاستفادة من تجربة فيروس كورونا، خاصة وأن كورونا استطاع أن يسبب آثار سلبية على الأنظمة الصحية المختلفة على مستوى العالم، وتقوية النظم الصحية أمر في غاية الأهمية، والاستفادة الأولى تعود على المواطن وهو حقه في الحصول على رعاية صحية كاملة وذات جودة عالية.

* وماذا عن حملة 100 يوم صحة؟

مبادرة الرئيس الخاصة «100 يوم صحة»، هي مبادرة تهدف إلى لرفع المعاناة على المواطن، والكشف والعلاج بها مجانا، وهي تشمل كافة التخصصات المختلفة بداية من حديثي الولادة الى كبار السن.