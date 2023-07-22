«صحة الشرقية»: 7 نصائح لكبار السن لتفادي ضربات الشمس وحرارة الطقس

قدمت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية عدة نصائح لكبار السن للوقاية من ضربات الشمس تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الجارية، لافتة إلى أن الكبار سنًا هم الأكثر عرضة للمشكلات الصحية المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة.

تستعرض «الوطن» عدة نصائح تقدمها مديرية الصحة بمحافظة الشرقية تحت رعاية الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة بالمحافظة لتفادي المشكلات الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة إذ أن الأشخاص الذين تخطت أعمارهم 60 عاما، هم أكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة وربما يتعرضون لعناء أو معاناة كضربات الشمس أو إجهاد.

نصائح مديرية الصحة بالشرقية لتجنب درجات الحرارة:

- على الأشخاص المسنين البقاء قدر الإمكان في الأماكن والمباني المكيفة، وعدم التعرض للأماكن الحارة في الشارع قدر الإمكان.

- على الأشخاص تناول أكبر قدر من المياه حتى لو لم يشعرون بالعطش.

- إذا كان الأشخاص محذرون من قبل أطبائهم بالحد من تناول المياه أو السوائل أو إلزامهم بتناول أقراص الإدرار للبول فعليهم الرجوع للطبيب المعالج واستشارته في كمية المياه الواجب تناولها أثناء الطقس الحار.

- تجنب الطهي في المنزل بالفرن أو الشواية أو الموقد فسوف يجعل المنزل أكثر حرارة ويؤثر بالسلب على الصحة وحالة الجسم ويؤدي للإجهاد.

- ارتداء ملابس خفيفة الوزن قطنية قدر المستطاع ذات ألوان فاتحة وملابس فضفاضة لتلطف درجة الحرارة على الجسم.

- تجنب الأنشطة الشاقة التي تستلزم بذل جهدا كبيرا، مع ضرورة الانتباه لأخذ قسطا من الراحة.

- أخذ حمام بارد في حال الشعور بالإجهاد أو ارتفاع درجة حرارة الجسم لتلطيف درجة حرارة الجسم والشعور بالهدوء وعدم الإعياء.

تفادي درجات الحرارة

وأهابت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية عبر صفحتها الرسمية على الحساب الرسمي فيس بوك مواطنيها بالالتزام بالنصائح التي تقدمها لهم خاصة مع ارتفاع درجات حرارة الطقس لتفادي أي مشكلات صحية أو إجهاد يؤثر بالسلب على الصحة.