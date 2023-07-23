«حماة الوطن» بمطروح يطلق مبادرة مجانية عن الصحة النفسية (صور)

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح عن إطلاق مبادرة في تخصص «الصحة النفسية»، للاستشارات الطبية والعلاج مجانا، بين المواطنين، لمختلف الفئات العمرية، التي تبدأ من 15 عاما من خلال عيادات تحت إشراف الدكتورة شريهان حشاد للصحة النفسية والتأهيل، أخصائي نفسي إكلينيكي، ماجستير علوم إعاقة تربية خاصة وتخاطب جامعة القاهرة، وإطلاق المبادرة من مقر الحزب بحضور سعيد المغواري أمين التنظيم وفضيلة الشيخ كارم أنور عفيفي الأمين المساعد للشؤون الدينية واعظ أول وأمين رابطة خريجي الأزهر الشريف ولفيف من الشباب والفتيات، وأعضاء الحزب.

خطورة الإدمان

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح إن الهدف الرئيسي من مبادرة الصحة النفسية يتمثل في رفع الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، وخاصة ما يؤثر على حياة المواطنين، ومساعدة الحالات في بداية هذا المرض، بما يحقق نتائج أفضل بما يساهم في الارتقاء بجودة حياة المواطنين ومواجهة التغيرات التي تطرأ على المجتمعات، ومنها الحد من الإدمان بين المراهقين والشباب المنتشرة مؤخرا وشرح خطورة الإدمان واكتشافه مبكراً.

الحد من حالات الاكتئاب بين الشباب

من جانبها أوضحت الدكتورة شريهان حشاد أخصائي الصحة النفسية والتأهيل في مطروح، أن المبادرة ستتم جزءًا يتعلق بالتوعية، وآخر بالفحص، وثالث للعلاج حال احتياج الشخص لذلك، وهو ما سيتم معرفته من خلال تقييم الحالة، لسرعة التعامل مع الأزمات والصدمات وما بعدها من الاضطرابات النفسية والشخصية وأسبابها وعلاجها، من خلال فن إدارة الانفعالات والغضب للحد من حالات الاكتئاب المنتشرة بين الشباب، والحد من حالات الانتحار ورفع الهمة والأداء البشري بين الشباب، والحث على المشاركة المجتمعية والتطوعية خصوصا فيما يتعلق بالنفس البشرية.