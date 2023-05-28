«رد الجميل» مبادرة دمياطية لطلاب الثانوية.. مراجعات نهائية مجانية

قبل بداية امتحانات الثانوية العامة، نظم مركز شباب مدينة السنانية بدمياط ومجموعة من معلمي مدارس دمياط المتطوعين، مبادرة «رد الجميل» التعليمية لمراجعة المواد الدراسيه الأساسية للثانوية العامة

وقال المهندس سامي الحجر، رئيس مركز شباب قرية السنانية بدمياط في تصريحات لـ«الوطن»، إنها انطلقت لمساعدة الطلبة والطالبات بالثانوية العامة بعد نجاح المبادرة بالشهادة الإعدادية في بداية الشهر لمراجعة المواد الدراسية الأساسية وتلخيص المنهج بطريقة بسيطة تساعد الطلاب على التذكر قبل الامتحان لتقليل العبء على أولياء الأمور.

معلمو الثانوية العامة يتنافسون للتطوع في المبادرة

وقال ربيع جلال، منسق المبادرة لـ«الوطن»، إن المبادرة بدأت منذ بداية الدراسة مرتين أسبوعيا كل جمعة وسبت لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة لمشاركة كبار المعلمين المتطوعين والذين كانوا في سباق للمشاركة في جميع المواد، سواء العلمية أو الأدبية، لشرح المنهج بطريقة بسيطة للطلبة الذين يعتمدون على المبادرة بشكل كامل دون دروس خصوصية.

الحضور بالحجز المسبق والقاعات كاملة العدد

وأضاف أنه كان ينسق مع مجموعة من الشباب المتطوعين للتنظيم والتنسيق وتلقي الحجز من الطلبة تليفونيا حتى يتم تنسيق العدد الذي تستوعبه القاعة، وكان عدد الحضور اليوم للشعبة الأدبية 650 طالبا وطالبة، أما الشعبة العلمية فكانوا في نفس التوقيت في قاعة أخرى، وكان عددهم تجاوز ألف طالب وطالبة.

مراجعة الفيزياء لشعبة العلمية وفلسفة وتاريخ للشعبة الأدبية

وقال محمد الزيني معلم مادة فيزياء، إن المراجعة النهائية لمادة الفيزياء للشعبة العلمية الثانويه العامة كان عليها إقبال كبير للغاية فاق توقعاته، مشيرا إلى أنه سعيد بتلك التجربة التي تساعد على التكاتف والتعاون في المجتمع وإحساس الجميع بالظروف والأعباء التى يتحملها أولياء الأمور، ما يثير حافز الطلاب ويبث فيهم روح الانتماء والتعاون والتكاتف، موضحا أنه سيكون هناك مراجعة للمادة التي يؤدي الطلاب امتحانها في اليوم التالي للمراجعة لكل المواد للشعبتين الأدبية والعلمية.