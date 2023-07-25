لطلاب الدبلومات والثانوية العامة.. تخصصات وتنسيق جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

نظرا لأن التعليم المهني والتكنولوجي ركيزة أساسية في عماد الدول المتقدمة، وحرصا من الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية، اتجهت إلى إنشاء 10 جامعات تكنولوجية، منها جامعة طيبة التكنولوجية، التي أنشئت في مدينة طيبة شمال الأقصر، وهي جامعة حكومية، تقع على مساحة 130 ألف مترمربع.

انطلاق الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية

انطلقت الدراسة لأول مرة في الجامعة، 16 أكتوبر 2022، وتضم جامعة طيبة التكنولوجية، كليتين، هما كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتضم برنامجي تكنولوجيا الخدمات الفندقية، وتكنولوجيا خدمات السياحة والسفر، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتضم برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي.

طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة

تقبل الجامعة في الأساس طلاب الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها، بنسبة 80%، كما تقبل طلاب الثانوية العامة، بنسبة 20 بالمئة، وتقبل كذلك المعاهد المتوسطة والأزهرية.

تنسيق جامعة طيبة التكنولوجية

وفقا لتنسيق جامعة طيبة التكنولوجية العام الماضي جاء كالتالي:

أولا: تنسيق كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية

- ثانوي صناعي خمس سنوات 76.70%

- ثانوي صناعي ثلاث سنوات 77%

- ثانوي تجاري خمس سنوات 81%

- ثانوي تجاري ثلاث سنوات 84.31%

- ثانوي فندقي ثلاث سنوات 77.50%

ثانيا: تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

- ثانوي صناعي خمس سنوات 75.17%

- ثانوي صناعي ثلاث سنوات 80.57%

وبالنسبة لتنسيق الثانوية العامة، كان العام الماضي بنظام التحويل.

المستندات المطلوبة للتقديم

1- بطاقة الترشيح (المطبوعة من على موقع التنسيق الالكتروني).

2- أصل شهادة الثانوية أو الدبلوم وليس مستخرج بالدرجات + 3 صور منها.

3- أصل شـهادة الميلاد (حديثة) + 3 صور منها.

4- 8 صور شخصية.

5- صورة البطاقة الشخصية للطالب عدد 3 صور.

6- صورة البطاقة الشخصيه لولي أمر الطالب عدد 3 صور.

7- نموذج 2 جند (للطلاب الذكور فقط).

8- نموذج 7/6 جند (للطلاب الذكور فقط).

9- استمارة القيد (تملأ بمعرفة ولي الأمر وتوقيعه وعلى مسئوليته).

10- الكشف الطبي، سيُخطر الطالب بميعاد ومكان الكشف الطبي).

11- المصروفات الدراسية، طريقة الدفع في أي فرع للبريد المصري، تحت مسمى (مصروفات الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة بالأقصر).

يشار إلى أنه سيجري إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل أغسطس المقبل، بحسب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.